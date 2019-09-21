Taşçı: "Eğitim yatırımları zamanında bitecek"

İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Vekil Taşçı, yatırımların zamanında bitirilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini ve yeterli ödeneğin sağlandığını söyledi. Taşçı, Fatsa ilçesinde inşaatı devam eden beş okulun en kısa sürede bitirilerek ikili eğitimin sonlanacağını, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın en güzel okullarda eğitim görmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “Eğitim yatırımlarımızın bitmesi ile daha başarılı bir eğitim yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletvekilimizin destekleri ile daha hızlı bir şekilde yatırımlar zamanında bitecek” diye konuştu.