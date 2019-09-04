Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol kenarına atmayın”

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'nin Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı yağış aldığına dikkat çekerek, tedbirli olmaya yönelik çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Başkan Tavlı, “Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında Karadeniz'de ve Ünyemizde aşırı yağış münasebeti ile yaptığımız yol çalışmalar önemli ölçüde zarar gördü. Bunların yeniden hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayretleri gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabi bizim 85 mahallemizde aynı anda, aynı performansı bütün sokaklarımızda göstermek mümkün değil. Ancak sıkıntıları gidermek üzere bu çalışmaları yürütmenin ve eksiklikleri gidermenin gayreti içerisinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

“Atıkları lütfen kanallara atmayalım”

Vatandaşlardan bahçe atıklarını yol kenarlarına atmamalarını isteyen Başkan Hüseyin Tavlı, “Hemşehrilerimizden özellikle rica ediyorum; kırsal kesimde bahçelerimizin atıklarını, evimizin, mahallemizin ve sokaklarımızın atıklarını yol kenarı kanallarına atmayalım. Kanallara biriken bu atıklar, yağmur yağdığında yollarımızın bozulmasına sebebiyet vermektedir. Yapılan hizmetleri sadece belediye personelimizin sahiplenmesi değil Ünye halkı olarak hep birlikte sahiplenmemiz gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.