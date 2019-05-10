Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Engelli olmak bir kusur değildir. Eğer bir engel arıyorsak, bilinmeli ki en büyük engel körelmiş kalplere sahip olan vücutlardır” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin toplum içerisinde yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için her kesimin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Engelli vatandaşların her daim hizmetinde olduklarını belirten Başkan Tavlı, “Engelli olmak bir kusur değildir. Eğer bir engel arıyorsak, bilinmeli ki en büyük engel körelmiş kalplere sahip olan vücutlardır. Bilmeliyiz ki hepimiz bir engelli adayıyız. Gelin hep birlikte engellilerimizin engellerini kaldıralım. Onların geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için işbirliği içinde olalım. Bu anlamda, hükümetimiz tarafından engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, engelli istihdamında ciddi artışlar sağlanmıştır. Evde bakım hizmetlerinden binlerce vatandaşımızın faydalanması sağlanmıştır. Bizler, engelli vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu.