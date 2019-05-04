Tavlı: "Sizler Cumhurbaşkanımızın uçbeylerisiniz"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 85 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların demokrasinin vazgeçilmez aktörleri olduğunu ifade eden Başkan Tavlı, "Muhtarlar Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği şahsiyetlerdir. Çünkü sizler Cumhurbaşkanımızın uçbeylerisiniz” dedi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda muhtarlar ile buluşan Başkan Tavlı, muhtarların toplumda ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, "Demokrasi bir nehirse, muhtarlar o nehri besleyen kaynaklardır" diye konuştu.

Muhtarlarla el ele vererek sorunları çözeceklerini ifade eden Başkan Tavlı, "Muhtarlar Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği şahsiyetlerdir. Çünkü sizler Cumhurbaşkanımızın uçbeylerisiniz. Sizlere Cumhurbaşkanımız o kadar değer vermekte ki; birçok insanın hayali olan ve gerçekleşemeyen Külliye'de ağırlanma şerefine ermektesiniz, sofrasına konuk olmaktasınız. Eğer demokrasi bir nehirse, muhtarlar o nehri besleyen kaynaklardır. Muhtarlar partiler üstü bir değerdir. Hükümetimiz döneminde muhtarlarımızın sosyal hakları konusunda hak ve hukukları konusunda çok güzel işlere imza atılmıştır. Sahada vatandaşlarımızın gönüllerini kazanarak onların talepleri doğrultusunda bizlerin ve Cumhurbaşkanımızın gözü kulağı olacağınızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Eksiklikleri sizlerle birlikte takip ederek tamamlayacağız. Sizlerle her daim istişare içerisinde olacağız, hep bir arada olacağız. Kısıtlı imkânlarla en önemli meseleleri çözmek için beraber çalışacağız. Elimizdeki imkânları en verimli bir şekilde değerlendirip sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tavlı, konuşmasının ardından muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıya ayrıca AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Güler ve mahalle muhtarları katıldı.