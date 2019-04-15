Tavlı: “Ünye turizmde parlayacak”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'nin önümüzdeki yıllarda turizm başta olmak üzere her alanda Karadeniz Bölgesi'nin parlayan yıldızı olacağına inandığını söyledi.

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olduğuna dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, son yıllarda alternatif turizmin tüm dünyada kabul gören bir çeşitlilik olduğunu söyledi. Alternatif turizm anlamında Karadeniz bölgesinin dikkat çektiğini belirten Başkan Tavlı, bu kapsamda Ünye'nin potansiyel bir kent olduğuna vurgu yaptı.

Ünye'nin tarihi, kültürel ve doğa yapısı ile Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentte bu kapsamda son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığının da altını çizdi.

Ünye'nin tarihi yapılarının yeniden ayağa kaldırılmasının öncelikleri olduğunu ve çalışmaların turizm açısından bu yönde yoğunlaştığını kaydeden Başkan Tavlı, turizm kenti olmanın en önemli unsurunun kentte yaşayan insanlarında bu bilince sahip olmasına bağlı olduğunu söyledi. Başkan Tavlı, Ünye'de turizm işletmelerinin kendisini aynı oranda turizm altyapısına hazır hale getirmesi gerektiğini de belirtti.

Ünye'de hali hazırda yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu ve gelecek yıllarda artacak ziyaretçi sayısına bağlı olarak kapasitenin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Ünye Belediyesi olarak turizm altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik alanında da etkin faaliyetler yürütüldüğünü kaydeden Ünye Belediye Başkanı Tavlı, kente gelen ziyaretçi sayısında her geçen yıl artış gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

Ünye'nin yaz sezonunda 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladığını ve kentin Karadeniz Bölgesi'nin en hareketli noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Tavlı, Ünye'nin önümüzdeki yıllarda turizm başta olmak üzere her alanda Karadeniz Bölgesi'nin parlayan yıldızı olacağına inancının tam olduğunu söyledi.