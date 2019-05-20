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TCG Fatih Ordu'ya geliyor

Karadeniz’de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Fatih (F-242) fırkateyni, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Karadeniz'de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Fatih (F-242) fırkateyni, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in daveti üzerine Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.


21 Mayıs 2019 Salı günü saat 08.30 sıralarında Ordu önlerine demir atacak olan TCG Fatih isimli savaş gemisi, 3 gün boyunca Ordu'da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Fatih, 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 09.00'da demir alarak Ordu'dan ayrılacak.


116 metrelik TCG Fatih F-242 firkateyninde 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ile 46 erbaş ve er görev yapıyor. 21 Mayıs 2019 Salı günü sabah erken saatlerde Ordu açıklarına demir atacak olan firkateyn 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde halkın ziyaretine açılacak.

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