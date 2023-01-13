TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'te söylenen sözleri kabul etmiyoruz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'te PKK/YPD destekçileri tarafından söylenen hakaret dolu sözleri kabul etmediklerini belirterek, "O devleti kınıyoruz. İsmini dahi söylemek istemiyorum. O devlet NATO'ya girmek istiyor. Bu şartlarda NATO'ya girmesine kesinlikle ve kesinlikle izin veremeyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Genel Başkan Sarıgül, İmam Hatip Camii'nde cuma namazı sonrası Atatürk Kültür Merkezinde partisi tarafından düzenlenen Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere seslenen Genel Başkan Sarıgül, fındığa sahip çıkacaklarını belirterek, "Türkiye Değişim Partisi olarak fındığa sahip çıkmayı, sınırlarımıza sahip çıkmak kadar milli bir görev sayıyoruz. Fındıkta İtalyanların kazandığı parayı Ordulular kazanacak. Fındığın kilosunu 4 dolar olarak sabitleyeceğiz. Hiçbir siyasetçi fındık üzerinden politika yapamayacak. Fındığa alım garantisi vereceğiz. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fındık fiyatını aşağıya düşüren İtalyanlara güle güle" dedi.

"Yerli araç TOGG'u her zaman destekliyoruz"

Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u her zaman desteklediklerini ifade ederek, "Bazı okumuş cahil ve elitler, ben TOGG'un açılışına gittim diye bizi yerden yere vurdular, eleştirdiler. TOGG yerli ve millidir. Sanayi hakkı Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımcılarına aittir. Türkiye'de kurulmuştur, Türkiye için yapılan hayırlı bir yatırım varsa Türkiye Değişim Partisi o hayırlı yatırımın yanındadır. Çünkü Türkiye Değişim Partisi ekonomik ve milliyetçi bir partidir. Biz, 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' diyen bir partidir. Ordu'dan bir kez daha bütün ulusala, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden sesleniyorum; Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin yerli malı yurdun malı herkes TOGG'u kullanmalı" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylenen sözleri kabul etmiyoruz"

Genel Başkan Sarıgül, basın mensuplarının sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'te PKK/YPG destekçileri tarafından yapılan tehditler hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Özellikle İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı söylenen o ağır sözleri kabul etmemiz söz konusu değildir. O devleti kınıyoruz. İsmini dahi söylemek istemiyorum. O devlet NATO'ya girmek istiyor. Bu şartlarda NATO'ya girmesine kesinlikle ve kesinlikle izin veremeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. İsveç'te yapılan o hain, menfur sözleri kesinlikle Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Bu sözleri doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sarıgül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları hakkında ise şunları söyledi:

"Davutoğlu, deneyimli bir siyaset adamıdır. Dışişleri Bakanlığı yaptı, başbakanlık yaptı. O masanın koşullarını ve şartlarını ben bilmediğim için o konuda bir şey demem doğru olmaz. Ancak Sayın Davutoğlu, ne yaptığını, nasıl yaptığını nasıl konuşması gerektiğini herkesten daha çok iyi bilecek kadar deneyimli bir siyaset adamıdır. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasına laf söylemek bize düşmez. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama bizim bildiğimiz bir şey varsa, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamına oturan bir kişi kolay kolay kimseden talimat almaz. Kolay kolay kimseden talimat almamalıdır. Bir tek talimatı halkından alır, yurttaşlarından alır. Bir tek talimatı Türkiye Büyük Millet Meclisinden alır."