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TDP'den broşürlü uyarı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlar boğulma ve düğünlerde silah atma konularında uyarıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlar boğulma ve düğünlerde silah atma konularında uyarıldı.


Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Atatürk Parkı, alışveriş merkezleri ve plajlarda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin vatandaşlar ile yüz yüze görüşerek hem düğünlerde silah atılmaması hem de denizlerde akıntıya dikkat etmeleri konusunda bilgilendirme yapıldığını belirtti.


Sipahi, “Yaz mevsiminin gelmesi ve deniz sezonunun açılması ile ‘boğulma olaylarının önlenmesi ve RİP akıntıları” hakkında bilgilendirme yaparak, "Denize girecek vatandaşların cankurtaran bulunan ve gerekli önlemlerin sağlandığı özel plaj alanlarını tercih etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın çeken akıntı alanlarında, dolgu bölgelerinde, rüzgarlı ve dalgalı havalarda, kontrolsüz şekilde denize girmemeleri can güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” dedi.


Ayrıca düğünlerde silah atılmaması konusunda vatandaşları uyaran Müdür Sipahi, “Sokak düğünlerinde, kutlamalarda ve eğlence törenlerinde düşüncesizce silah kullanılarak vatandaşlarımızın yaralanmalarına veya hayatlarını kaybederek üzücü olaylara sebebiyet veriliyor. Bu konunun önüne geçmek amacıyla vatandaşlarımıza broşürler dağıtarak ve kurulan stantlarda bilgilendirerek uyarıyoruz” diye konuştu.

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