Tecer: "2021 yılında bentonit hacmini genişleteceğiz"

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Maden Mühendisi Hamit Tecer, Ünye Madencilik şirketinin 2021 hedeflerini açıklayarak, "Ünye ve tüm Fatsa olarak bentonitin ihracat hacmini arttırmayı hedeflediklerini ve burada kendileriyle birlikte bentonitin hacminin yükseltilecek" dedi.

Ünye Madencilik tarafından üretilen kedi kumunun yanı sıra bentonitin insan sağlığına olumlu etkilerini sürekli olarak kamuoyu ile paylaşan Maden Mühendisi Hamit Tecer, şirket olarak ihracat hedeflerinin üstünde bir satışlarının gerçekleştirildiğini ve bu satışların ise en çoğunun Ünye ilçesine olduğunu söyledi.

"2021 yılında yeni tesis kuruyoruz"

2017 yılından itibaren büyüme hedeflerinin sürekli arttığını söyleyen Hamit Tecer, "Bentonitin her yerde şu anda cirosu artıyor. Bizler kurum olarak pandemi döneminde gerilemedik. Aksine ihracatta ve piyasada ilerlememiz devam etti. Fabrika olara burada 2017 yılında tek tesis, 2018 yılının sonlarına doğru tek tesis olduk. 2020 yılı sonlarına doğru ise 3 tesis olarak devam ediyoruz. Ancak kapasite dolduğu için 4. tesisimizi başka bir yerde kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

" İç piyasada olmak üzere 150 ile 200 bin ton arası ihracatımız var"

Kurum olarak ihracat rakamlarını her yıl yenilediklerini ve büyüme hedeflerinin daha da arttığını sözlerine ekleyen Tecer, "İhracat hedeflerimize baktığımız zaman bentonit şu anda dolu dolu satılmaya devam ediyor. Sonuçta ürettiğimiz ürünü satabileceğimiz bir pazar var. O pazara da biz zaten direk kendimiz girmiş olduk. Bir aracı vasıtasıyla yapılan işler var ancak biz kendimiz şirket olarak hem kendi markamız olsun hem de Avrupa'nın bir çok dev firmasına direk olarak ürün satma imkanı yakaladık. Bu bizim şirketimiz için önemli bir durum. Yani hedefimiz tüm Ünye ve tüm Fatsa olarak bentonitin ihracat hacmini arttırmayı hedefliyoruz. Burada bizlerle birlikte bentoniti kim satarsa satsın ancak yeter ki bentonitin satılmasını istiyoruz. Yeter ki herkes ihracat yapsın. Bizim şirket olarak çok satıyor olmamız önemli değil, önemli olan Ünye'nin ve Fatsa'nın çok satıyor olmasıdır. Biz bu konuda herkese destek oluyor ve yardımcı oluyoruz. Bentonitin önünü açmak içinde çok çabalıyoruz. Bugün 150 ile 20 bin ton arası iç piyasanın da olmasıyla birlikte üretim ve ihracatımız var. Ama rakamlara baktığımız zaman sadece Ünye genelin 100 milyon avroyu neredeyse aştık ve bizimde bunun içerisinde payımız var" şeklinde konuştu.