Tedavi edilen doğan doğaya salındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunarak tedavi altına alınan yırtıcı kuş doğan tamamen sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Saylan Mahallesi'nde duyarlı vatandaş Zekayi Özdemir tarafından yaralı olarak bulunup, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a teslim edilen yaralı doğanın tedavisi tamamlandı.

İlk Müdahalesi Ünye'deki veteriner hekimi Ali Güngör tarafından yapılan yaralı Doğan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesinde bulunan anlaşmalı veteriner kliniğine ulaştırılan yaralı doğan, Veteriner Hekim Eren Yeşilkaş tarafından 20 gün süreyle gerekli tedavileri ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra tekrar doğayla buluşturuldu.