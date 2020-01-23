Tedavisi tamamlanan şahin doğayla buluştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 15 gün önce jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak şahin, tedavisi yapılarak doğaya salındı.

7 Ocak tarihinde Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bağlı veterinerlikte tedavi altına alındı. 15 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen şahin, Ulubey ilçesinde doğaya bırakıldı.