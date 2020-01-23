İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tedavisi tamamlanan şahin doğayla buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 15 gün önce jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak şahin, tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 15 gün önce jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak şahin, tedavisi yapılarak doğaya salındı.


7 Ocak tarihinde Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bağlı veterinerlikte tedavi altına alındı. 15 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşen şahin, Ulubey ilçesinde doğaya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.