Teleferik taşıdığı yolcu sayısıyla 55 ilin nüfusunu solladı

Ordu'da 2011 yılında hizmete giren teleferik geçen yıl yaklaşık 800 bin yolcuyu taşıyarak Türkiye'de 55 ilin nüfusunu geride bıraktı.

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye kadar uzanan teleferik hattı,7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor.

Ordu manzarasıyla da gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 2018 yılında taşıdığı 793 bin 722 yolcu sayısıyla Türkiye'de, aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 55 ilin nüfusunu geride bıraktı.

İsmail Tekin isimli vatandaş, Boztepe'nin Ordu'nun turistik mekanlarından olduğunu belirterek, Ordu'daki teleferiğin oldukça güzel ve kullanışlı olduğunu aktardı. Aslen Elazığlı olan ve yaklaşık 3 yıldır Ordu'da yaşayan Tekin, ilk defa teleferik gören turistlerin de burayı beğendiğini söyledi. Tekin, kendi memleketinde de teleferik hattını görmek istediklerini kaydederek, ülke ekonomisi ve Ordu ekonomisine de katkısı olduğunu dile getirdi.

Yakup Karaman da teleferiğe binmenin ayrıcalıklı bir zevk olduğunu ifade ederek, Boztepe'ye çıkmak isteyen turistler açısından da kolaylık olduğunu anlattı. Karaman, "İnsanlar teleferiğe bindikleri zaman denizi ve Ordu'yu tepeden seyredebiliyor. Ordu'nun kazancı açısından da önemli. Taşıdığı yolcu sayısının daha da atmasını temenni ederim, herkese de tavsiye diyorum" dedi.