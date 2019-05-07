TEMA Vakfı Fatsa'da faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı Ordu Fatsa İlçe Sorumlusu Fatih Kömür göreve başladı. Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kömür, “Bugün ülke genelinde var olan 780 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Ordu'da doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kömür, “TEMA Vakfı Ordu Fatsa İlçe Sorumluluğu ekibi, toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştirecek. Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak” diye konuştu.