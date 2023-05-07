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TFF 3. Lig: 52 Orduspor : 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup 32. hafta mücadele eden 52 Orduspor FK, sahasında karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Ordu


Hakemler: Batuhan Kolak, Kurtuluş Aslan, Erdi Abdulmecit Sayar


52 Orduspor FK: Sinan, Yalçın Eycan, Sergen, Batuhan Er (Gökhan dk. 88), Nevzat, Nazmi, Erhan, Sefa (Furkan dk. 87), Taha, İrfan (Ahmet Baha dk. 90+8 ?), Yusuf Mert (Batuhan Aktaş dk. 46)


1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet, Köksal, Alparslan (Mertkan dk. 76 ), Enescan (Onur dk. 76), Berşan, Ramazan, Ali (Bedirhan Salih dk. 63), Hüseyin, Cihan, Yekta, Miraç Furkan


Goller: Batuhan (dk. 55) (52 Orduspor FK)


Sarı kartlar: Taha, Batuhan Er, Yalçın Eycan, Batuhan Aktaş (52 Orduspor FK), Enescan, Cihan, Ali, Bedirhan Salih, Mertkan (1954 Kelkit Belediyespor)

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