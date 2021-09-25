TFF 3. Lig: 52 Orduspor: 2 - Kızılcabölükspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'ta 52 Orduspor, sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat:19 Eylül
Hakemler: Ramazan Haymana, Suha Adıyaman, Necdet Çelik
52 Orduspor: Hasan, Taner, Sinan, Emre, Muzaffer (Gökhan Özer dk. 46), Sergen, Gökhan Erdöl (Ömer dk. 90 ?), Özgen (Efe dk. 87), Furkan (Şükrü dk. 46) Doğancan (Gökhan Berkay Yıldız dk. 83 ?), Rasimcan
Kızılcabölükspor: Muzaffer, Ali (Yiğit dk. 81 ?), Mustafa (Tevfik dk. 46) (Mehmet dk. 71), Adem, Alpay, Furkan Şamil Çetin, Furkan Çetinkaya, Can, Anıl, Vedat, Kıvanç
Goller: Mustafa Altun (dk. 32) (Kızılcabölükspor) Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 52), Rasimcan Değirmenci (dk. 75) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Sinan Morgil (52 Orduspor), Vedat Saygı, Adem Aydın, Anıl Yıldırım (Kızılcabölükspor)