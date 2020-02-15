TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Artvin Hopaspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Star: 19 Eylül
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Önder Çalış, Berkay Salman
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel, Kemal Cingirt, Gürkan Arslan, Ömer İnan, Göksu Mutlu, Yunus Şimşek, Uğur Durmuş, Murat Kara (Mert Efe Çölbeyi dk. 81 ?), Yasin Öztop (Sergen Orman dk. 85 ?), Kubilay Serbest (Muhammet Can Öztürk dk. 64), Altan Kılıç
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir (Uğur Parlak dk. 74), Eşref Koçak, Arif Güner, Serhan Yılmaz, Hasan Gündoğdu (Tunahan Ergül dk. 88 ?), Eşref Korkmazoğlu, Salim Uzun (Alperen Doğan dk. 76), Hakan Doğru