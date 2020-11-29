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TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzce Spor: 0

TFF 3.

Lig 4. Grup'un 11. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Emre Yüksel, Hakan Yoldaş, Mücahid Adem Çelebi


52 Orduspor FK: Berat Çelebi, Gürkan Arslan, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Sebahattin Usta (Emre Adiloğlu dk. 67), Gökhan Berkay Yıldız, Halil İbrahim Peşken (Gökhan Özer dk. 66), Burçin Yüksel, Volkan Akyıldız (Hakan Yüce dk. 76), Eşref Korkmazoğlu, Hakan Doğru, Yusuf Avcılar


Düzce Spor: Orhan Erdoğan, Ebu Sıddık Çelik, Osman Boz, Metin Sevinç (Ömer Faruk Sezgin dk. 46), Malik Karaahmet, Yusuf Akyel, Nevzat Bilen (Batuhan Tekin dk. 90+4), Abdullah Karmil, Mutlu Güler, Onur Demir, Enver Ayyıldız (Barış Bozdilki dk. 63)

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