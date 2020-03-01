TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzcespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 26. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Okan Kayataş, Necdet Çelik, Rıdvan Çevik
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel, Burak Özsoy (Ahmet Güney dk. 79), Kemal Cingirt, Gürkan Arslan, Muhammet Can Öztürk (Mert Efe Çölbeyi dk. 86 ?), Ömer İnan, Adem Doğan, Yunus Şimşek, Uğur Durmuş, Yasin Öztop, Kubilay Serbest (Murat Kara dk. 59)
Düzcespor: Furkan Kaçar, Kadir Bilimlier, Metin Sevinç (Ebu Sıddık Çelik dk. 65), Yusuf Akyel (Yücel Yıldırım dk. 80 ?), Bulut Kaya, Oğuzhan Yazıcı, Ömer Faruk Sezgin (Emrah Meteoğlu dk. 80 ?), Barış Bozdilki, Enver Ayyıldız, Onur Demir, Nevzat Bilen
Gol: Nevzat Bilen (dk. 37) (Düzcespor)