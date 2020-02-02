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TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Yomraspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında Yomraspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Ordu 19 Eylül


Hakemler: Metehan Alpat, Muhammet Munir Dadı, Niyazı Atakan Ataseven


52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel, Gökhan Açıkgöz (Göksu Mutlu dk. 35), Burak Özsoy, Gürkan Arslan (Sergen Orman dk. 66), Ömer İnan, Mert Efe Çölbeyi, Yunus Şimşek, Uğur Durmuş, Murat Kara, Yasin Öztop, Altan Kılıç (Muhammet Can Öztürk dk. 31)


Yomraspor: Tunahan Dikişçi, Mehmet Can Köse, Sinan Altınel, Erhan Şengül (Emre Aygün dk. 88), Emre Turgut (Emre Bayram dk. 66), Hasan Çavdar (Orhan Gülle dk. 80 ?), Hüseyin Sürmeneli, Ali Osman Karnapoğlu, Fatih Kıran, Kaan Güdü, Ogün Özçiçek


Goller: Fatih Kıran (dk. 24), Kaan Güdü (dk. 28) (Yomraspor)

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