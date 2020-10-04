TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 - Kozan Spor FK: 2

TFF 3.
Lig 4. Grup'un 3. haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kozan Spor FK ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Talha Öztürk, Hasan Cebeci, Hasan Hüseyin Yazıcılar
52 Orduspor FK: Cantuğ, Gürkan (Sebahattin dk. 79), Şükrü Kaan, Oğuzhan (Hasan dk. 60 ), Gökhan Berkay, Muhammed Emin, Emrullah, Gökhan (Halil İbrahim dk. 78), Eşref, Hakan, Yusuf
Kozan Spor FK: Engin, Selçuk, Fatih, Melik (Hakan Can dk. 80 ?), Muzaffer (İsmail dk. 61), Mustafa, Hasan, Emrah (Berkan dk. 53), Uğurcan, Yusuf, Fırat
Goller: Gürkan Arslan (dk. 31), Oğuzhan Birben (dk. 35) (52 Orduspor Fk), Melik Yeğin (dk. 43), Fatih Gültekin (dk. 90) (Kozan Spor FK)