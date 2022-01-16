TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Kuşadasıspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 20. haftasında 52 Orduspor FK sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Aytaç Geçgel, Mustafa Güçer, Tahir Yalçın
52 Orduspor FK: Berat, Sinan, Emre, Sergen, Gökhan Erdöl (Taner dk. 84), Özgen (Gökhan Berkay dk. 77), Mikail (Muzaffer dk. 61), Gökhan Özer (Şükrü Kaan d. 61), Talha, Batuhan, Güney (İzlem Anıl dk. 77)
Kuşadasıspor: Necati, Doğan, Hayrullah, Galip, Yiğit İsmail (Barış dk. 46), Ali, Murat, Serkan (Mehmet dk. 46), Hasan, Özer Ozan (Ferhat dk. 47), Mustafa (Emre dk. 87 ?)
Goller: Gökhan Özer (dk. 8 ve 27), Gökhan Erdöl (dk. 33) (52 Orduspor FK) Barış (dk. 75) (Kuşadasıspor)
Sarı kartlar: Gökhan Özer, Şükrü Kaan (52 Orduspor FK), Hayrullah Çelik (Kuşadasıspor)