TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2

TFF 3.
Lig 4. Grup'un ilk haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Okan Akbal, Çağrı Yıldırım
52 Orduspor FK: Cantuğ, Gürkan (Batuhan dk. 90+3 ?), Oğuzhan (Efe Kağan dk. 78), Hakan (Gökhan Berkay dk. 70), Muhammed Emin, Emrullah, Volkan, Eşref, Hakan, Yusuf, Emre
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker, Buğra, Aykut, Ali (Mehmet dk. 60), Oğuzhan, Bilal, Hüseyin, İbrahim, Mehmet, Hasan Özkan (Şeref dk. 90)
Goller: Gürkan Arslan (dk. 56), Şükrü Kaan Kılıç (dk. 72), Eşref Korkmaz (dk. 87), Gürkan Arslan (dk. 90+2) (52 Orduspor FK), Özkan Yiğiter (dk. 32), İbrahim Kongur (dk. 44) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
Kırmızı kart: Aykut (dk. 89) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)