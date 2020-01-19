TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 19. hafta mücadelesinde 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Manisaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Ordu 19 Eylül
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Murat Taşçıkar, Oğuzhan Yazır
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel, Göksu Mutlu, Burak Özsoy, Kemal Cingirt, Gürkan Arslan, Muhammet Can Öztürk (Uğur Durmuş dk. 60), Ömer İnan, Yunus Şimşek, Murat Kara, Kubilay Serbest (Mert Efe Çölbeyi dk. 71), Altan Kılıç
Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni, Yusuf Tekin, Muammer Umut Kezgin, Muhammed Furkan Kaplan, Cevdet Enes Varbil, Atakan Cidam (Gökhan Yılmaz dk. 46), Berk Cambaz, Mert Bostancı, Samed Can Kaçar (Bilal Budak dk. 57), Ömer Zeren, Tugay Atıcı (Vahap Aydemir dk. 65)
Goller: Altan Kılıç (dk. 4), Ömer İnan (dk. 16), Murat Kara (dk. 77) (52 Orduspor Futbol Kulübü), Cevdet Enes Varbil (dk. 84) (Manisaspor)