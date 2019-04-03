İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 29. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenildi.


Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Abdullah Melih Karaduman


Fatsa Belediyespor : Ömürcan, Rıdvan, Oğuzhan (dk. 69 Vedat ), Mehmet Seçme(dk. 55 Serkan Çalık), Selim Dilli, Osman Berkay, Ali Koçak, Yakup, Abdulkadir, Fatih Çakır (dk. 11 Ercüment), Fatih Çolak


Anagold 24 Erzincanspor: Yaşar, Ufuk, Muhammet, Erdi (dk. 78 Hüseyin ), Sabit Hakan, Muhammed Enes, Sefa, Burak, Talha ( dk. 90 Gökhan ?), Serkan, Uğur(dk. 64 Halil)


Sarı kartlar: Fatih Çolak, Serkan Çalık, Yakup Kayış, Aldulkadir, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Erdi, Uğur, Ufuk (Anagold 24 Erzincanspor)


Goller: Hakan Yılmaz (dk. 50) (Anagold 24 Erzincanspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.