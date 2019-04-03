TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 29. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Abdullah Melih Karaduman
Fatsa Belediyespor : Ömürcan, Rıdvan, Oğuzhan (dk. 69 Vedat ), Mehmet Seçme(dk. 55 Serkan Çalık), Selim Dilli, Osman Berkay, Ali Koçak, Yakup, Abdulkadir, Fatih Çakır (dk. 11 Ercüment), Fatih Çolak
Anagold 24 Erzincanspor: Yaşar, Ufuk, Muhammet, Erdi (dk. 78 Hüseyin ), Sabit Hakan, Muhammed Enes, Sefa, Burak, Talha ( dk. 90 Gökhan ?), Serkan, Uğur(dk. 64 Halil)
Sarı kartlar: Fatih Çolak, Serkan Çalık, Yakup Kayış, Aldulkadir, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Erdi, Uğur, Ufuk (Anagold 24 Erzincanspor)
Goller: Hakan Yılmaz (dk. 50) (Anagold 24 Erzincanspor)