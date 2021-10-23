TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor: 0

Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Denizcan Şahin, Eren Öksüzler

Fatsa Belediyespor : Ömürcan, Ekrem, Enver, Emrah, Mustafa, Ahmet, Mehmet, Oğuzhan, Ömer, Ramzan(Ersan dk.81), Tahir(Ozan dk.81)

Artvin Hopaspor : Beycan, Saffet, Ufuk(Murat dk.81),Furkan, Ali Say(Furkan dk.81), Fatih, Yasin(Çayan dk.70), Osman, Melih(Bilal dk.81), Selim(Hüseyin dk.65), Safa

Sarı kartlar: Mustafa, Enver, Ömer (Fatsa Belediyespor), Safa, Yasin, Ali Say, Bilal, Saffet(Artvin Hopaspor)