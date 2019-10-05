TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Enver Aydın, Murat Şimşek, Oğuzhan Yazır
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Ergin (Zeki dk. 70), Rıdvan, Onur (Oktay Taze dk. 46), Mehmet Seçme, Muhammet Ali, İsmail Can (Abdullah dk. 79), Fatih, Mehmet Berber, Şefik, Recep Yaşar
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa (Batuhan dk. 90 ?), Arif, Doğukan, Hakan (Hakan dk. 83), Mustafa Değirmenci (Harun dk. 78), Metin, Anıl, Muhammet Fatih
Kırmızı kart: Arif Cılak (dk. 59) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Mehmet Seçme, Rıdvan Sönmez, Abdullah Yurttaş (Fatsa Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka)