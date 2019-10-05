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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Enver Aydın, Murat Şimşek, Oğuzhan Yazır


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Ergin (Zeki dk. 70), Rıdvan, Onur (Oktay Taze dk. 46), Mehmet Seçme, Muhammet Ali, İsmail Can (Abdullah dk. 79), Fatih, Mehmet Berber, Şefik, Recep Yaşar


Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa (Batuhan dk. 90 ?), Arif, Doğukan, Hakan (Hakan dk. 83), Mustafa Değirmenci (Harun dk. 78), Metin, Anıl, Muhammet Fatih


Kırmızı kart: Arif Cılak (dk. 59) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Mehmet Seçme, Rıdvan Sönmez, Abdullah Yurttaş (Fatsa Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka)

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