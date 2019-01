TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Kocaelispor: 0

Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Burak Kaplan, Mücahid Adem Çelebi, Uğur Aydoğdu

Fatsa Belediyespor: Ömer, Hüseyin, Oğuzhan, Ali Say (Serkan dk. 70), Mehmet, Osman, Ali Koçak (Ercüment dk. 81 ?), Yakup, Ozan Can, İsmail Can, Vedat (Şefik dk. 83 ?)

Kocaelispor: Volkan, Kadir, Murat, Kemal (Onur dk. 15), Mert, Sefa (Kerem dk. 90 ?), Burak, Sinan, Mesut, Hamza (E. Gültepe dk. 81 ?), Ali

Sarı kartlar: Ali Say (Fatsa Belediyespor), Onur Öztonga, Ali Keten (Kocaelispor)