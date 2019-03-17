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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Turgutluspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 27. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Turgutluspor'a 1-0 yenildi.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Can Öztekin, Agah Kaan Kuloğlu


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan, Oğuzhan, Ercüment (Selim dk. 74), Şefik (Serkan Çalık dk. 57), Ali Say, Osman Berkay (Abdulkadir dk. 84 ?), Yakup, Ozancan, Fatih Çakır, Fatih Çolak


Turgutluspor: Cihan, Kadir, Fatih, Mehmet (Gökhan dk. 77), Melih, Furkan, Güner (Fatih dk. 90 ?), Tayfun, Zihni, Necmi (Şeyhmus dk. 86 ?), Yusuf


Sarı kartlar: Ercüment, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Kadir, Furkan, Melih (Turgutluspor)

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