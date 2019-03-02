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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - 1461 Trabzon: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Yasin Kılıç , Ali Kış


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan, Oğuzhan, Ercüment, Ali (Abdulkadir dk. 87 ?), Osman Berkay, Yakup, Serkan (Ali dk. 81 ?), Fatih Çakır (Mehmet dk. 53), Fatih Çolak, Vedat


1461 Trabzon: Bahadır, Mert, Yağız (Cafer dk. 80), Hasan, Serhan (Batuhan dk. 90 ?), Samican (Burak dk. 61), Buğrahan, Abdurrahim, Bekir Can, Serkan, Arif


Goller: Vedat (dk. 64) (Fatsa Belediyespor), Serkan (dk 34) (1461 Trabzon)


Kırmızı kart: Serkan Çalık (dk. 90+3) (Fatsa Belediyespor)


Sarı kartlar: Ercüment, Mehmet, Abdulkadir (Fatsa Belediyespor), Buğrahan, Arif, Yağızcan (1461 Trabzon)

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