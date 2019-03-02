TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - 1461 Trabzon: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Yasin Kılıç , Ali Kış
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan, Oğuzhan, Ercüment, Ali (Abdulkadir dk. 87 ?), Osman Berkay, Yakup, Serkan (Ali dk. 81 ?), Fatih Çakır (Mehmet dk. 53), Fatih Çolak, Vedat
1461 Trabzon: Bahadır, Mert, Yağız (Cafer dk. 80), Hasan, Serhan (Batuhan dk. 90 ?), Samican (Burak dk. 61), Buğrahan, Abdurrahim, Bekir Can, Serkan, Arif
Goller: Vedat (dk. 64) (Fatsa Belediyespor), Serkan (dk 34) (1461 Trabzon)
Kırmızı kart: Serkan Çalık (dk. 90+3) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Ercüment, Mehmet, Abdulkadir (Fatsa Belediyespor), Buğrahan, Arif, Yağızcan (1461 Trabzon)