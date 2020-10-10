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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 3

TFF 3.

Lig 1. Grup 4. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Çankaya Futbol Kulübüne 3-1 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini aldı.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Serhad Ürkmez, Sedat Etik, Önder Çalış


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan Açıkgöz, Enver, Rıdvan Sönmez (Hacı Şükrü Çiçek dk. 61), İsmail Bulut, Mehmet Seçme (Cevatcan dk. 80), Fatih Arat, Muhammet Burak, Sinan Yazıcı (Kemal Bolat dk. 61), Rıdvan Sağlam (Onur dk. 79 ), Tevfik Doğukan (Emrah Günaydın dk. 79).


Çankaya Futbol Kulübü: Muhammet Geylani, Mert, Bekir, Yağız (Yaser dk. 71), Furkan, Ramazan, Yasin, Furkan Safi (Doğukan dk. 80), Bilal, Deniz, Miraç


Goller: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 85 pen.) (Fatsa Belediyespor), Furkan Safi (dk. 57 ve 80), Furkan Tütüncü (dk. 76), (Çankaya Futbol Kulübü)


Kırmızı kartlar: Muhammet Burak (dk. 79), İsmail Bulut (dk. 86) (Fatsa Belediyespor)


Sarı kart: Mert Kurt (Çankaya Spor Kulübü)

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