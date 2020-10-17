TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 5. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Payasspor'u 1-0 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Burak Demirkıran, Azad İlhan, Faruk Yağlı
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan Açıkgöz, Enver, Hacı Şükrü (Cevatcan dk. 74), Mehmet Seçme (Rıdvan Sönmez dk. 90 ?), Fatih Arat, Kemal Bolat (Emrah dk. 62), Sinan Yazıcı (Onur dk. 63), Rıdvan Sağlam, Tevfik Doğukan, Emre Usta (Doğukan dk. 75)
Payasspor: Suphi, Doğukan, Gökhan, Koray, Mehmet, Muhammet Ali, Yasin (Samet Aytekin dk. 46), Mert(Altan dk. 88 ?), Vedat, Tevfik (Ercan dk. 88 ?), Hamza (Hakkı Yıldız dk. 60)
Gol: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 48) (Fatsa Belediyespor)
Sarı Kartlar: Kemal Bolat, Rıdvan Sağlam (Fatsa Belediyespor), Hakkı Yıldız, Doğukan Ateş- Mert Yavuz (Payasspor)