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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Ağrı 1970 spor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Abdulbaki Akyıldız, Şefik Önder, Mustafa Kırbaş


Fatsa Belediyespor : Ömürcan, Hacı Şükrü, Ufuk, Mehmet, Muhammet Ali, İsmail Can (Şefik dk. 46), Fatih Arat (Abdullah dk. 88 ?), Zeki, Zihni, Mehmet Berber, Sergen (Oktay dk. 66),


Ağrı 1970 Spor: Furkan, Oğuzhan, Cemal, Berk, Ferhat, Hamdi, Yakup, Erol Can, Özgen, Gökhan, Seyit


Goller: Mehmet Berber (dk. 52), Ufuk Ayadın (dk. 74) (Fatsa Belediyespor), Berk Kal (dk. 24), Yakup Kayış (dk. 87) (Ağrı 1970 Spor)


Kırmızı Kart: Zeki Sinanoğlu (dk. 80) (Fatsa Belediyespor)


Sarı Kartlar: Hacı Şükrü, Sergen, Ömürcan (Fatsa Belediyespor), Berk Kal, Oğuzhan (Ağrı 1970 Spor)

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