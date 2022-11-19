TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Akhisarspor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 12. hafta maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sercan Karaca, Adnan Akbulut, Ömer Akman
Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif, Emrah, Mustafa (Ramazan dk. 46), Harun (Bilal dk. 90 ?), Cemilcan (Gökdeniz dk. 82 ?), Şahinali, Batuhan, İlyas, Gökhan, Yiğit, Umut Koray (İbrahim dk. 90 ?)
Akhisarspor: Halil, Enes (Yiğit dk. 66), Serkan (Semih dk. 90 ?), Mehmet Salih, Halil İbrahim (Bekir dk. 46), Furkan, Gökmen, Yusuf (Turhan dk. 33), Göksu, Recep
Goller: Harun (dk. 30), Ramazan (dk. 88) (Fatsa Belediyespor), Göksu (dk. 67) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: İlyas, Ramazan (Fatsa Belediyespor), Göksu (Akhisarspor)