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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ankara Adliyespor : 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Sercan Yılmaz, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan, Osman Berkay, Yakup, Fatih Çakır (Mehmet dk. 89 ?), Oğuzhan, Ercüment (Hüseyin dk. 77), Ali Say, Serkan, Fatih, Vedat (Ozan Can dk. 56)


Ankara Adliyespor: Burak, Deniz, Mert, Veli, Fatih, Salih, Hakan, Erol Can (Oğuzhan dk. 49), Serkan (Osman dk. 74), Ali, Enescan (Mustafa Koparan dk. 46)


Goller: Osman Berkay (dk. 31), Ali Say (dk. 45 pen.) (Fatsa Belediyespor), Ali Aydemir (dk. 50) (Ankara Adliyespor)


Sarı kartlar: Rıdvan, Ozan Can, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Veli (Ankara Adliyespor)

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