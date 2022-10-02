TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Çankaya Futbol Kulübü: 4

TFF 3.
Lig 3. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sercan Yılmaz, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Uğur Aydoğdu
Fatsa Belediyespor : Mehmet Akif, Emrah, Ramazan (Umut dk.65), Harun (Batuhan dk.70), Cemilcan (Gökdeniz dk.82), Şahinali, Cihan, İdris, İlyas (Bilal dk. 70), Gökhan, Yiğit
Çankaya Futbol Okulu Kulübü: Ercüment, Recep (Talha dk.82), Yıldıray, Mikail (Enes dk.91), Aykut (Malik dk.82), Oğuzhan, Gökhan, Serhat (Osman dk.91), Enis (Abdurrahman dk.43), Mertcan, Can Demir
Sarı kartlar : Cihan Halil, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Mikail, Serhat, Recep, Gökhan (Çankaya Futbol Okulu Kulübü)
Goller : Umut, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Aykut, Yıldıray(2), Oğuzhan(Çankaya Futbol Okulu Kulübü)