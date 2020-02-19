TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Erbaaspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 23. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Cihan Ölmez, Mustafa Yüksel, Orhan Timurtaş
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan Sönmez, Rıdvan Sağlam, Hacı Şükrü, Yeldar (Ufuk dk. 46), Mehmet Seçme, Fatih Arat, Ahmet, Mehmet Berber, Muhammet Burak, Mükail (Sergen dk. 62)
Erbaaspor: Taylan, Bilal, Ömer (Yusuf dk. 86 ?), İsmail (Yağız dk. 46), Ali, Reha, Fırat, Berat (Arif dk. 67), Mehmet, Rıdvan, Tolunay
Goller: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 26), Fatih Arat (dk. 90+2) (Fatsa Belediyespor), Ömer Demircan (dk. 82)(Erbaaspor)
Kırmızı Kart: Ali Akburç (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan Sağlam, Mükail, Rıdvan Sönmez, Ufuk, Fatih Arat (Fatsa Belediyespor), Ali, Yağız, Rıdvan, Reha (Erbasspor)