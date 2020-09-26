TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kızılcabölükspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 2. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Serdar Akkaçoğlu, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan, Enver, Rıdvan (Emrah dk. 85 ?), Hacı Şükrü (Burak dk. 57), İsmail (Doğukan dk. 88 ?), Mehmet Seçme (Cevatcan dk. 82), Fatih, Emre, Rıdvan Sağlam (Doğukan dk. 85 ?), Tevfik
Kızılcabölükspor: İlyas, Mustafa Altun, Mustafa Serkan (Can dk. 66), Ozan, Hayrettin (Murathan dk. 46), Semih (Gökberk dk. 57), Yunus Emre, Ömürcan (Ümit dk. 81 ?), Berkan, Ercan, Erdem Korkmaz
Goller: Fatih Arat (dk. 60), İsmail (dk. 76), (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan (Fatsa Belediyespor), Murathan, Mustafa, Erdem (Kızılcabölükspor)