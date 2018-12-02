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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Serik Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor sahasında Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Mehmet Terece, Adnan Akbulut, Harun Reşit Güngör


Fatsa Belediyespor: Ömer, Hüseyin, Cankut, Yakup, Fatih, Oğuzhan, Ali Say, Selim, Şefik (Can dk. 76), Abuzer (Ozan Can dk. 79)


Serik Belediyespor: Cemal Can, Abdurrahman, Burçin, Erdi, Taner (Hasan dk. 80 ?), Samet, Sinan, Ahmet (Rauf dk. 87 ?), Erman, Atakan, Volkan (Çağlar dk. 87 ?)


Goller: Selim (dk. 9), Ozan Can (dk. 82) (Fatsa Belediyesspor)


Sarı Kartlar: Ali, Hüseyin, Can (Fatsa Belediyespor), Cemal Can, Sinan, Abdurrahman,Volkan, Samet (Serik Belediyespor)

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