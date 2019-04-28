TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 - Bağcılar Spor Kulübü: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 33. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında Bağcılar Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Abdülhamit Söyler
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Hüseyin Tokmak, Ali Say, Selim, Ali Koçak (Oğuzhan dk. 60), Yakup, Serkan Çalık (Hüseyin Cankut dk. 85 ?), Ozan Can (Abdulkadir dk. 68), Sergen, Fatih Çolak
Bağcılar Spor Kulübü: Burak, Recep, Halil İbrahim, Murat, Serhat, Özcan Muhammet (Oğuzhan dk. 46), Furkan, Batuhan (Batuhan Türk dk. 54), Sezer, İbrahim, Yusuf
Goller: Serkan Çalık (dk. 17) Ali Say (dk. 45 pen.), Oğuzhan Kandemir (dk. 87) (Fatsa Belediyespor), Halil İbrahim (dk. 54) (Bağcılar Spor Kulübü)
Kırmızı Kart: Sezer Yıldırım (dk. 89) (Bağcılar Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Selim, Osman Berkay, Hüseyin Cankut (Fatsa Belediyespor), Burak, Halil İbrahim, Oğuzhan, Murat (Bağcılar Spor Kulübü)