TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 - Erbaaspor: 3

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 32. haftasında Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Erbaaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ali Rıza Öztürk, Fatih Yüzbaşı
Fatsa Belediyespor: Altay, Cihan (Göktuğ dk. 76), İbrahim Halil, Emre, İdris (Batınay dk. 46), Erşan, Batuhan, Serhan, İlyas (Cemilcan dk. 64), Bilalcan (Emirhan dk. 86), Buğra (Mehmet Ali dk. 86 ?)
Erbaaspor: Ebubekir (Ogün dk. 78), Mehmet, Furkan, Tolga (Efe dk. 46), Emirhan, Yavuz (Yusuf dk. 46), Emre (Alperen dk. 63), Sefa, Serkan (Bayduhan dk. 63), Ertuğrul, İsmail
Goller: İlyas Karaman (dk. 7), Cihan Halil (dk. 62), Batınay Ay (dk. 90+1) (Fatsa Belediyespor) İsmail Düzgün (dk. 3 ve 69), Emre Karadağ (dk. 37) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Cihan Halil, Batınay ve Batuhan (Fatsa Belediyespor), Mehmet ve Emirhan (Erbaaspor)