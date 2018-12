TFF 3. Lig

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'un Teknik Direktörü Can Güven, “Bariz hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Hakem hatalarından 8-9 puan kaybımız var” dedi.

Teknik Direktör Can Güven yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediyespor yıllardır hasretini çektiği 3. Lig için geçen yıl başarılı bir sezon geçirerek şampiyon oldu ve bu yıl da 3. Lig'de mücadele etme hakkını kazandı. 3. Lig bizim için yeni bir ligdi ve yıllardır bu ligde mücadele eden takımlarla ilk yarıda karşılaştık. Zor bir guruba denk geldik ve her takımın her takımı yenme gücünü gördük. Ligin başında takımı bırakması, yeni bir yönetimin gelmesini beklediğimiz süreçte oluşan boşlukta başlangıca ligde olumsuz şekilde yansıdı. Tesisleşmede biraz eksiklerimiz var. İdmanlarımızı kale arkalarında gerçekleştiriyoruz. Yeni yönetim oluştu ve bizlere bu durum yansıdı. Ligde puanlar almaya başladık. Seriyi yakalayamadığımız için daha yukarılarda ligde olamadık. Tabii bariz hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. 8-9 puan hakem hatalarından kaybımız var. Tabii ki bilinçli olarak yapıldığına inanmıyorum ama o an öyle karar verilince giden puanlarımız oldu. Eğer o puanları alsaydık şuanda Play-off kotasındaydık. 19 puanla ilk yarıyı gurubumuzda 13. sırada bitirdik. Daha üst sıralarda olmayı isterdik fakat olmadı. İkinci yarı çalışmalarına 22 Aralık'ta başlayacağız. Sonrasında Samsun'da Samsunspor ile bir hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında 12 günlük bir Antalya kampını gerçekleştireceğiz. Sonrasında maç haftasında Fatsa'da olacağız ve Kocaelispor'u sahamızda ağırlayacağız” diye konuştu.