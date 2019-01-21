TFF 3. Lig

Teknik Direktör Can Güven yaptığı açıklamada, “Sezon başında bizlere katkı sağlayacak oyuncuları transfer ettik fakat takımı bazıları benimseyemediler. Bunun sonucunda da zor bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda kendi oyun formatımızı kendi oyunumuz için gerekli transferleri yaptık ve Kocaelispor maçında da sahada yer aldı bu oyuncularımız. İyi mücadele ettik fakat kazanamadık. Fatsa Belediyespor, Kocaelispor gibi bir camiayı ağırladı, bunların değerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden önemli desteğe ihtiyacımız var. İç sahada belli bir süre değil 90 dakika boyunca çok iyi bir seyirci desteği almamız gerekiyor. İyi destek gelirse bizlere futbolcularımızda ona göre tempo gösterir ve daha iyi sonuçları burada elde ederiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, mücadele ettiler ve oynadıkları futbolla ki ben beraberliğe asla sevinmeyen birisi olarak galibiyet almış gibi beni mutlu ettiler” diye konuştu.

“Bayburt maçından puanla dönmek istiyoruz”

Haftaya lider Bayburtspor deplasmanına gideceklerini belirten Güven, “Lider yoluna fire vermeden devam ediyor. Seyirci desteğine alacaklar ve bizler de zor deplasmanda mücadelemizi vereceğiz ve 3 puan almak için maça çıkacağız. Olmadı 1 puan için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.