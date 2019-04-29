Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz, “Kendi saha ve seyircimiz önünde Bağcılarspor'u yenerek çok önemli bir galibiyet aldık” dedi.

TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Bağcılarspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldığını söyleyen Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz, “Son 3 haftadır çok iyi bir çıkış yakaladık. Bağcılarspor'u konumu da durumu da bizlerle aynı şekilde idi. Aramızda 1 puan vardı maç öncesi. Taraftarımızın müthiş desteğini arkasına alan takımımız galibiyeti alarak çok önemli bir 3 puanı hanesini yazdırdı. Maç çok heyecanlı geçti. 2-0 öne geçmemize rağmen ikinci yarının başında yediğimiz gol ile Bağcılarspor daha baskı yaptı. Bu baskıya karşı futbolcularımız iyi dayandı ve sonrasında 3. golü bularak bizleri rahatlattılar. Bu galibiyeti tüm Fatsa'ya armağan ediyoruz. Oyuncularımı cani gönülden kutluyorum. Onur, gurur ve karakter mücadelesi yapıyorlar. Son bir maçımız kaldı ligde. Diyarbakır'a deplasmana gideceğiz. Burada bir beraberlik bizim ligde kalmamızı sağlayacak. Bu maçta da mutlak hedefimiz puan veya puanlar” diye konuştu.

Fatsa Belediyepsor ligde 39 puanla 12. sırada yer alıyor.