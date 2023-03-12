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TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - 23 Elazığ FK: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup 23. haftasında Orduspor 1967, sahasında karşılaştığı 23 Elazığ FK ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Yeni Ordu


Hakemler: Alim Kandemir, Burak Şensoy, Mustafa Soner Yüce


Orduspor 1967: Ömürcan, Erdinç, Ufuk, Harun, Metin, Abdülkadir (Serhan dk. 64), Uğur (Güney dk. 88 ?), Bilal (Serhat dk. 47), Mümin Talip, İsmail (Gökay dk. 77) Yusuf (Cevatcan dk. 78)


23 Elazığ Futbol Kulübü: Ögün, Şeyhmus Abdulkadir, Ömer Faruk, Ekrem (Bilal dk. 77), İbrahim (Burak dk. 90+4), Özcan (Ercan dk. 89), Ahmet Can, Eser, Metehan Andaç (Eren dk. 90), Serdar, Sezer


Goller: Metin (dk. 10) (Orduspor 1967), Ekrem (dk. 35) (23 Elazığ FK)


Sarı kartlar: Bilal (Orduspor 1967), Ahmet Can, Ogün, Özcan (23 Elazığ FK)

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