TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 5. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler Burak Filik, Yusuf Şimşek, Mehmet Ali Çetin
Orduspor 1967: Ömürcan, Erdinç, Serhat, Burak (İsmail dk. 83), Ufuk, Metin, Abdülkadir, Gökay (Hakan dk. 69), Uğur (Mustafa Samican dk. 68), Adem, Yusuf (Batuhan dk. 46)
Darıca Gençlerbirliği: Mustafa, Tolga, Behiç Alpagut (Emre dk.64), Kudret Oben (Hasan Basri dk. 77), Ömer Faruk (Sercan dk. 89), Recep, Emre, Ali Ekber, Maksut, Ömer (Batuhan dk. 77), Batuhan
Goller: Adem (dk. 9) (Orduspor 1967), Kudret Oben (dk. 12) (Darıca Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Tolga (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Recep, Ömer Gür (Darıca Gençlerbirliği) Burak, Erdinç, Abdülkadir (Orduspor)