TFF 3. Lig: Orduspor 1967: 3 - Karaman Futbol Kulübü: 2

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Orduspor 1967, sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü'nün 3-2 mağlup etti.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Taner Tuncer, Yakup Keçeci, Yahya Kemal Yurtbilir

Orduspor 1967: Ömürcan, Erdinç, Batuhan Berkay (Yusuf dk 80), Serhat (Hakan dk. 79), Ufuk (Gökay dk. 86), Harun, Metin, Abdülkadir (Cevatcan dk. 77), Uğur, Adem, İsmail

Karaman Futbol Kulübü: Onur, Ahmet Batuhan (Ömercan dk. 47), Ali Kemal, Akın, Ahmet (Emre dk. 47), Kadir, Umut, Abdulsamet (Tugay dk. 63), Orhan, Ensar, Samet

Goller: Uğur (dk. 9), Harun (dk. 87), Cevatcan (dk. 90+4) (Orduspor 1967), Tugay (dk. 70), Ömercan (dk. 74) (Karaman Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Ufuk (Orduspor 1967), Akın, Ensar (Karaman Futbol Kulübü)