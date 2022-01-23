TFF 3. Lig: Orduspor 1967 A.Ş.: 1 - Karbel Karaköprü Belediye Spor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta Orduspor 1967 A.Ş., sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Gürkan Tanoğlu, Yavuz Erdoğan, Volkan Boz
Orduspor 1967 A.Ş.: Ali Alper, Ahmet Batuhan, Serhat, Seçim Can (Oğuz dk. 46), Adem, Mustafa, Mehmet Mert (Hakan dk. 89 ?), Eray (Bilal dk. 47), Metin (Ufuk dk. 84 ?), Cevatcan (Ferdi dk. 77), Kadir
Karbel Karaköprü Belediye Spor: Erşen, İsa (Emre dk. 54), Halil, Batuhan, Barış, Emirhan, Emre, Anıl Abdurrahman, Ahmet Mumin Burak (Fikret dk. 23)
Gol: Serhat (dk. 16) (Orduspor 1967 A.Ş.)
Sarı kartlar: Cevatcan, Metin, Serhat, Ahmet Batuhan, Ufuk (Orduspor 1967 A.Ş.) Abdurrahman, İsa Ahmet Mumin, Kubilay Eren (Karbel Karaköprü Belediye Spor)