TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 0 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 4

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 9. haftasında Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK, sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Cihan Ölmez, Ulaş Çelik, Abdulkadir Yılmazoğlu
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: Ferhat, Ahmet Batuhan, Serhat (Seçim Can dk. 56), Oğuz (Yağız Berkan dk. 72), Bilal, Eray (Eren dk. 73), Metin, Cevatcan, Ömercan (Volkan dk. 55), Tevfik Doğukan, Arda (Görkem Can dk. 12)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker, Yunus Emre (Serkan dk. 81 ?), Mehmet, Emrah, Yasin, Uğur (Reşit dk. 81 ?), Ali Kemal (Ensar Eyüp dk. 88), Buğra, Onur, Seyit Mehmet (Yiğit Alp dk. 65), Doğukan
Goller: Yasin (dk. 17 ve 23), Ali Kemal (dk. 60 ve 67) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
Sarı Kartlar: Ahmet Batuhan, Bilal Gülden, Eray Eren (Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK), Mehmet Albayrak (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)