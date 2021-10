TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 1 - Fethiyespor: 1

Lig 3. Grup'un 7. haftasında Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Yakup Bakır, Erhan Gündoğdu, Erdem Tanış

Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği S.K: Ferhat, Ahmet Batuhan, Oğuz (Seçim Can dk. 85 ?), Mustafa, Bilal, Görkem Can (Muhammet dk. 89 ?), Eray, Metin, Cevatcan (Muhammet Can dk. 84 ?), Ömercan, Arda (Serhat dk. 77)

Fethiyespor: Ahmet, Erdinç, Soner (Berkin dk. 64), Ali Han, Serdar, Serdar Ümit, Serhan (Cemal dk. 88 ?), Talha (Burak dk. 60), Nurettin, Serhat, Onur, Kadir (Özgür dk. 45)

Goller: Ömercan (dk. 36) (Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK), Nurettin (dk. 81) Fethiyespor