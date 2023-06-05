TFF 3. Lig play-off: 52 Orduspor FK: 2 - Karaköprü Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig play-off 2. Tur ikinci maçında 52 Orduspor FK, normal süresi 2-2 berabere biten maçta Karaköprü Belediyespor'u penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek finale yükseldi.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Muratcan Ilgaz
52 Ordusğor FK: Taha, Sinan, Eycan, Nazmi, Erhan, Sergen (Özgen dk. 88 ?), Batuhan, Nevzat, Sefa (Emir dk. 88 ?), İrfan, Gökhan (Muhlis dk. 53)
Karaköprü Belediyespor: Berat, Burak, Emre (Samet dk. 71), Muhammed Raşit, Emirhan (Muhammed Çoban dk. 85 ?), Fatih, Yavuz (Kemal Sabri dk. 90 ?), Halil, Emre, Fevzi, Muhammed
Goller: Nazmi (dk. 73), İrfan (dk. 90) (52 Orduspor FK), Halil (dk. 38), Yavuz (dk. 81) (Karaköprü Belediyespor)
Sarı kartlar: Batuhan, Eycan, Nevzat, Nazmi (52 Orduspor FK), Emre, Muhammed, Muhammed Raşit (Karaköprü Belediyespor)